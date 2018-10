Calciatrice estromessa per ragioni politiche, l'invito dell'AfroNapoli a Salvini

Continua a tenere banco il caso che riguarda Titti Astarita, calciatrice e capitana dell'AfroNapoli, esclusa dal team perché candidata con una lista alleata della Lega per le elezioni comunali di Marano. Dopo la decisione - contestata da più parti - della squadra, la diretta interessata fa sapere di non essere razzista e di aver avuto l'appoggio delle compagne di squadra. La risposta della dirigenza, affidata al presidente dell'AfroNapoli Antonio Gargiulo durante l'odierna puntata di Un giorno da pecora, su RadioUno, è lapidaria: "Quando una nostra tesserata si candida e assume una posizione diversa dal nostro statuto, si fa fuori da sola", spiega Gargiulo. "Si candidata appoggiando una lista che ha valori totalmente opposti ai nostri, questo è davvero imbarazzante. lnvito Matteo Salvini a vedere una nostra partita, noi siamo un esempio di ottima integrazione, che per noi è fatta di gioie sportive ma anche di diritti e doveri”.