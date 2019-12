Picchia la moglie, arrestato 34enne calciatore napoletano

I carabinieri hanno arrestato un 34enne calciatore poco prima che scendesse in campo. A pochi minuti dal match di Promozione a Caivano, il difensore 34enne, nativo di Pollena Trocchia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Le accuse sarebbero partite dalla moglie dell'uomo che, dopo aver subito percosse, ha denunciato i fatti ai Carabinieri.

I militari hanno dunque consegnato il provvedimento cautelare urgente al 34enne, che è stato raggiunto allo stadio Papa di Cardito, dove era impegnato nel match di campionato.