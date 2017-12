Calci e pugni al Loreto Mare, un paziente aggredisce le guardie giurate

Le guardie giurate in servizio presso l'ospedale Loreto Mare sono state picchiate da un paziente trasportato dal 118: l'uomo appena arrivato in ospedale ha dato in escandescenze. I due vigilantes hanno cercato di calmarlo ma sono state aggredite insieme a due operatori del 118. Il paziente ha preso a calci e pugni i due vigilantes e, stando a quanto si apprende, si è reso necessario l'intervento di due poliziotti del commissariato Vicaria per riportare la calma. L'uomo, un cittadino romeno di 47 anni, è stato bloccato e denunciato e poi trasferito nel carcere di Poggioreale.