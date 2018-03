Trovato sulla spiaggia di Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, un grosso esemplare di totano. Il tempo in questo periodo non è dei migliori, sembra che l’animale si sia arenato sulla battigia a seguito della mareggiata di stamattina. Non è la prima volta che la spiaggia di “Giugliano Mare” registra come ospiti esemplari del genere.