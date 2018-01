Caivano, un 37enne scippa la borsa a una mamma e rischia di farle cadere il figlio

I Carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna hanno predisposto ed effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio a Caivano. Durante gli interventi i militari hanno arrestato per furto con destrezza un 37enne già noto alle forze dell'ordine che a piedi, su via Roma, si era impossessato della borsa di una 36enne strappandogliela di dosso, tirando la tracolla e rischiando di far rovinare a terra il passeggino nel quale la signora portava il figlio di 7 mesi. I militari hanno notato l’accaduto e si sono messi all’inseguimento del malvivente bloccandolo poco dopo e sottraendolo alla reazione di alcune persone che verosimilmente lo avrebbero picchiato. Adesso è ai domiciliari in attesa di rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita alla signora.



I carabinieri della tenenza di Caivano hanno invece rinvenuto in alcuni pozzetti d’ispezione della messa a terra in palazzine di via Visone e sotto un container merci nei giardini delle palazzine iacp di via Atellana quattro confezioni di cellophane termosaldate contenenti crack per 120 grammi, due confezioni contenenti cocaina per 7 grammi, altre due contenenti hashish per complessivi 40 grammi.