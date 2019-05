Vegliava il padrone al cimitero da 10 anni: morta la cagnolina Nicoletta

E' morta Nicoletta, la cagnolina che da 10 anni vegliava la tomba del padrone nel cimitero di Panza, ad Ischia. Nicoletta non aveva mai smesso di recarsi al cimitero dal padrone morto nel 2009. Il suo caso ricordava quello del cane giapponese Hachiko.

A stroncarle la vita un tumore, che non le ha lasciato scampo.

"Vi ricordate di Nicoletta, la cagnolina che ha vegliato sul suo padrone per dieci anni? Oggi Nicoletta ha smesso di reggere il peso dei suoi anni e se n'è andata. Qui siamo tutti addolorati per la sua perdita: la sua compagnia e la sua dolcezza saranno insostituibili. Nel guardarla un'ultima volta ho potuto capire che Nicoletta era pronta, pronta a raggiungere il padrone che, in fondo, non ha mai abbandonato. Sarà contenta di poter stare di nuovo con lui e troverà una nuova vita, senza dolori e solitudine. Ciao, Nicoletta", è il post Facebook pubblicato da Enrico Mattera dell'hotel Miralisa di Ischia.