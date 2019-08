Vegliò la tomba del suo padrone per 10 anni: una statua per Nicoletta

“Venerdì mattina alle ore 11,30, presso il cimitero di Panza, si terrà, alla presenza delle autorità la cerimonia di inaugurazione della statua dedicata a Nicoletta, la cagnetta che per dieci anni vegliò la tomba del padrone. Nicoletta si è spenta lo scorso maggio, lasciando un vuoto in tutti i frequentatori del cimitero che ben la conoscevano. Era docile e malinconica e, tutti i giorni, si recava a far visita al suo padrone. Il piccolo monumento è stato realizzato da Ambrogio Castaldi in pietra verde di Ischia, su commissione di Enrico Mattera che con me, Arnalda Iacono e Gioacchino Castaldi ha inteso realizzare un piccolo omaggio ad un magnifico essere vivente affinché il suo esempio di amicizia e fedeltà non vada disperso”. Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, tra i promotori dell’iniziativa.