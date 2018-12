Cagliari-Napoli, terrore nel residence che ospita i tifosi azzurri. Ultras sardi tentano l'agguato

Circa venti tifosi del Cagliari avrebbero cercato di entrare in contatto con i supporters azzurri in trasferta in Sardegna per Cagliari-Napoli. I fatti sono accaduti nel pomeriggio nei pressi di un residence a Capoterra, vicino Cagliari, che ospitava dieci tifosi del Napoli. L'arrivo della polizia cagliaritana ha evitato il peggio. La notizia è riportata da il Mattino. I tifosi del Cagliari hanno tentato di sfondare le vetrate del residence, senza riuscirci. I venti ultras sardi sono scappati poco prima dell'arrivo dei poliziotti.



La gara è classificata 'a rischio' per quanto riguarda l'ordine pubblico. Imponente il dispositivo di sicurezza organizzato dal Questore cagliaritano.