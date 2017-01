Napoli in festa per Maradona: caffè e pizza in regalo ai tifosi azzurri

“Quando Maradona torna a Napoli per i tifosi azzurri è sempre una festa e non poteva mancare un omaggio con due prodotti tipici per eccellenza della nostra città: il caffè e la pizza”. Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza.

Lunedì 16 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30 il Gambrinus regalerà il Caffè Maradona creato per l’occasione da Michele Sergio, mentre dalle 12 alle 13 la pizzeria Sorbillo di via dei Tribunali offrirà gratuitamente la pizza Maradona e una torta creata per l’occasione da Massimiliano Rosati del Gambrinus.