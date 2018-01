La 'tazzulella' di caffè aumenta in tutta Italia: ma a Napoli è sempre conveniente

Aumenta il prezzo del caffè nei bar italiani. L'aumento medio è del 6% per una tazzina di caffè in Italia: quello più caro a Torino (1 euro e 10 centesimi), ma a Roma si registra l'aumento più alto rispetto allo scorso anno (+11,96%). Il caffè a Milano, Roma, Torino e Firenze costa mediamente sempre più di un euro. Sono dati diffusi dalla Federconsumatori.



Il primato in basso, il caffè meno costoso - in media - lo si acquista a Napoli: 0,91 centesimi di media, comunque aumentato del 5,81% rispetto allo scorso anno.