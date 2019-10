Stazione Colli Aminei, anziano cade sui binari: salvato appena in tempo

Soltanto un grande spavento per fortuna, ma alla fine ne è uscito illeso. La pericolosa disavventura è occorsa ad un uomo di circa 70 anni, ieri mattina, presso la stazione della Linea 1 della Metropolitana Colli Aminei: ha perso l'equilibrio ed è finito sui binari, questo poco prima che giungesse un treno.

Alcune persone sono prontamente scese dalla banchina tirandolo su e facendogli salva la vita, dato che il treno con ogni probabilità non avrebbe avuto la possibilità di fermarsi.

Il 70enne non si è voluto sottoporre a controlli medici, ed ha fatto perdere le proprie tracce. Non è chiaro se sia caduto dalla banchina a causa di un malore o se fosse in stato alterato dovuto ad alcol. A Riportare la notizia è il Mattino.