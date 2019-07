Arenella, si teme per la caduta di calcinacci: strada chiusa e Vigili in azione

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per imminente rischio di crollo calcinacci in via Libroia nel quartiere Arenella, a pochi metri dall'ingresso dell'ospedale Santobono. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che hanno chiuso la strada. A questo punto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il balcone al quinto piano sulla cui staticità c'erano diversi dubbi. Il marciapiedi sottostante è percorso quotidianamente da numerose persone, dirette o di ritorno dall'ospedale pediatrico.