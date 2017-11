Vento forte a piazza del Gesù: si stacca una rete di protezione

Ancora disagi a Napoli legati al maltempo. È bastata una folata di vento per far cadere la rete di protezione posta dinanzi all'istituto Ugo Foscolo. Senza la rete sono caduti anche dei calcinacci senza fortunatamente colpire però nessun passante. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti per ripristinare la rete di protezione e mettere in sicurezza l'area dopo aver spicconato.

La zona è stata interdetta anche grazie all'arrivo della polizia locale sul posto. La rete di protezione venne installata lo scorso anno sempre successivamente al crollo di alcuni calcinacci dall'edificio dell'istituto scolastico. La caduta di calcinacci nella piazza centrale segue di qualche ora quella della galleria Laziale dove sono cominciati i lavori di messa in sicurezza che interdiranno il passaggio per circa un mese.