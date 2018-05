Chiesa di S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, cadono calcinacci: nessun ferito

"Ancora calcinacci nel centro storico di Napoli e, per fortuna, anche questa volta non ci sono stati feriti perché non si trovavano a passare persone nel momento in cui sono caduti". A denunciarlo sono i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e la capogruppo della Prima Municipalità, Benedetta Sciannimanica, dando notizia della caduta di calcinacci dalla facciata della Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone.

"Purtroppo, così come molti palazzi privati e pubblici, anche tante chiese avrebbero bisogno di una profonda ristrutturazione e messa in sicurezza”, hanno aggiunto Borrelli e Sciannimanica per i quali "bisogna mettere in piedi un tavolo interistituzionale che permetta di trovare una strada da seguire per intercettare fondi comunitari per il recupero del patrimonio edilizio da affiancare a sgravi e agevolazioni. Un tavolo che dovrebbe essere coordinato dal neo assessore regionale Bruno Discepolo, protagonista del Progetto Sirena, che ha permesso il recupero di tanti palazzi del centro storico di Napoli".