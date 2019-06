Cadono calcinacci nel Vasto: l'intervento dei pompieri | VIDEO

E' stato necessario l'intervento d'urgenza dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un cornicione di un palazzo di via Genova, nel Vasto, a pochi passi della stazione centrale di Napoli. In serata, si sono staccati dei cornicioni che sono precpitati sul marciapiede.

Sembra che non ci siano feriti. Fortunatamente, nelle ore serali la zona non è molto frequentata, a differenza del giorno, quando c'è un vivace mercato. I pompieri sono intervenuti intorno alle 22, chiedendo ai residenti di restare all'interno delle abitazioni e di non uscire sui balconi. E' stato necessario l'utilizzo della gru per arrivare all'ultimo piano dello stabile e procedere alla messa in sicurezza.