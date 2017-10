Precipita dal tetto di una abitazione, stava riparando l'antenna: è in coma

Un uomo di Arpino di Casoria è precipitato dal tetto di una abitazione, mentre era impegnato nella riparazione di una antenna. L'incidente è avvenuto in via Benedetto Croce, come riporta Internapoli.

Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Cardarelli, per essere ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale napoletano. Le sue condizioni sono molto gravi, è in coma farmacologico, la caduta è avvenuta da un piano alto.