Accende la caldaia ma perde l'equilibrio e precipita: dramma in zona Mercato

Una 26enne napoletana è caduta dal balcone del suo appartamento mentre provava ad accendere la caldaia. La donna, come riportato da il Mattino, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Loreto Mare. Ha perso l'equilibrio mentre cercava di accendere la caldaia sul balcone della sua abitazione in via Padre Rocco, nella zona delle Case nuove.



L'incidente domestico, avvenuto intorno alle 16 di ieri, ha causato numerosi politraumi alla vittima e un trauma cranico.