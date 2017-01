Paura a Portici, 12enne cade in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione per un 12enne caduto in un pozzo situato in un terreno di via Scalea a Portici. Il giovane stava giocando con un amico in un giardino situato nelle vicinanze di un istituto scolastico della città, quando per recuperare un pallone ha scavalcato un muro, sprofondando in un pozzo profondo 20 metri.

L'amico del 12enne ha richiamato l'attenzione di un vigile che ha subito allertato i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo il ragazzino, trasportato poi in ospedale per accertamenti.