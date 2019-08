Barra, donna precipita dal primo piano: è grave

Una 40enne è precipitata dal primo piano di uno stabile al corso Sirena, a Barra. Trovata in una pozza di sangue, la donna è stata trasportata da un'ambulanza, nel tardo pomeriggio, al vicino Ospedale del Mare. Sarebbe in gravi condizioni. La 40enne sarebbe precipitata, sembra, per una tragica fatalità ma sui fatti indagano gli agenti del Commissariato di San Giovanni.