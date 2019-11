Poggioreale, giovane precipita da torre del polifunzionale

Un giovane di 26 anni è precipitato questa mattina, mentre stava lavorando, dal secondo piano della torre 13 del Polifunzionale Inail, in via Nuova Poggioreale. A riferire la notizia è Il Mattino.

Sul posto sono giunti la Polizia ed un'ambulanza del 118 che ha trasportato d'urgenza il ferito all'Ospedale del Mare.

Il giovane ha riportato fratture in vari punti del corpo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.