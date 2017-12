Cade dallo scooter per sfuggire ad una rapina: giovane in prognosi riservata al Cardarelli

Un giovane napoletano di 22 anni è ricoverato all'ospedale Cardarelli in prognosi riservata dopo essere caduto dal suo scooter per sfuggire ad una rapina.

L'episodio - come racconta Il Mattino - è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì in via Cupa San Giovanni a Marianella.

Due ragazzi a bordo di uno scooter lo hanno minacciato, tentando di fermarlo. A quel punto il 22enne, come ha riferito alle forze dell'ordine, ha accelerato e cercando di sfuggire ai malviventi, ha perso il controllo del mezzo, cadendo e riportando politraumi in varie parti del corpo ed un trauma cranico commotivo.