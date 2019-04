Santobono, bimbo di tre anni cade in casa: è grave

Un bimbo di tre anni é rimasto gravemente ferito dopo una caduta in casa a Isernia.

Ricoverato al Veneziale di Isernia è stato poi trasferito al Santobono di Napoli, la prognosi è riservata.

Indagini in corso per ricostruire la caduta del bambino avvenuta da un muretto o da una scala. A prestargli i primi soccorsi suo padre che ha fermato un autobus di linea per chiedere aiuto e trasportare il figlioletto in ospedale. Accertata la gravita' della situazione, i medici del Pronto Soccorso di Isernia hanno disposto il trasferimento al Santobono.