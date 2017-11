Crolla un albero a pochi passi dal Museo: strage sfiorata

Cade un albero in via Santa Teresa degli Scalzi, nella strada che collega la zona Museo con Capodimonte e travolge un'automobile e alcuni segnali stradali.

L'albero crollato sulle strisce pedonali, probabilmente a causa del maltempo che sta colpendo Napoli in queste ore, ha rischiato di travolgere anche passanti e automobilisti.

"Ecco qua, cade un albero a Santa Teresa Degli Scalzi, da mesi sto chiedendo la potatura per tutta la strada, gli alberi sono appesantiti dal fogliame non si pota da 4 anni, non sono monitorati, spero che questa mancata tragedia acceleri il processo da me e non solo più volte chiesto", denuncia Ciro Guida, consigliere della III Municipalità.

Traffico in tilt per raggiungere Capodimonte dal centro di Napoli.