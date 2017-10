Cadavere trovato in un appartamento, proseguono le indagini: è omicidio?

Sul corpo di un uomo, trovato senza vita in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di via Giovanni Tappia, nel rione Mercato, c'era una ferita di arma da fuoco alla testa. Questa è l'unica certezza al momento. Le indagini in corso non sono ancora riuscite a stabilire se si tratta di un gesto volontario della vittima, quello di togliersi la vita, oppure di un omicidio.

L'arma era stata rubata e l'appartamento dove è stato trovato il cadavere era in un tale stato di disordine che gli inquirenti non possono escludere che si sia trattato di un omicidio. L'extracomunitario di età apparente tra i 35 e i 40 anni non aveva con sè documenti e sono in corso le indagini per tentare di risalire alla sua identità.