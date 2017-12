Preoccupata dal mancato rientro, la madre esce e trova il figlio morto in strada

Un uomo è stato trovato senza vita riverso lungo la statale sorrentina. A riportare la notizia è il Mattino: nella tarda notte il corpo dell'uomo, originario della Bulgaria e di circa trenta anni, è stato trovato lungo la statale sorrentina all'altezza di via Panoramica. A trovare il corpo la madre dell'uomo, che si era messa sulle sue tracce dopo essersi preoccupata per il suo mancato rientro a casa. La donna ha visto il corpo del figlio non lontano da casa ed ha allertato il 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Gli operatori lo hanno trasferito all'ospedale San Leonardo ed è stata allertata la polizia.

Dalle prime ipotesi sembra che a stroncare l'uomo sia stato un malore: sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.