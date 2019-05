Shock a Casoria, in via Nino Bixio, dove un 55enne è stato trovato morto in strada. L'uomo si era appena messo alla guida della sua auto, una Fiat Panda per andare a lavoro, come riporta Nanotv, quando è stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

L’intervento dei soccorsi è stato inutile. Sul posto i Carabinieri di Casoria.