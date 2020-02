Via Aniello Falcone, trovato un cadavere in strada

E' stato trovato il corpo senza vita di un giovane in via Aniello Falcone. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, visto che sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto i carabinieri.

Si ipotizza che possa trattarsi di un 20enne di cui si erano perse le tracce nelle scorse ore.

Il corpo del giovane pare che sia stato rinvenuto all'interno di un parco limitrofo.