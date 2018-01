Dalle 10.30 circolazione ferroviaria sospesa fra Sparanise e Pignataro Maggiore (linea Roma – Napoli, via Cassino) per il rinvenimento di un cadavere sui binari. In corso i rilievi di rito dell’Autorità Giudiziaria. Si registrano ritardi sulla linea Roma-Napoli.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi disposti dall’autorità giudiziaria.