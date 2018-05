Cadavere di un 24enne in un parcheggio, è suicidio

E' di un 24enne incensurato il corpo senza vita trovato in un parcheggio di via Nelson Mandela a Pianura. Grazie all'esame sul cadavere e allo stub si è arrivati alla conclusione che il giovane si è intenzionalmente tolto la vita con un colpo di pistola alla testa, che non gli ha lasciato scampo.

Rinvenuta a pochi centimetri dal corpo senza vita del giovane anche la pistola con la quale si è ammazzato.

Sul caso indagano i carabinieri.