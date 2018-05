Tragedia in spiaggia, cadavere trovato in acqua: identificata la vittima

Era stato trovato ieri in un noto lido di Varcaturo, il corpo senza vita di una donna. Si tratta di Cunha Oliveira lusy Angela, una 46enne residente a Giugliano in Campania. A identificare il cadavere il marito. Della donna si erano perse le tracce da due giorni. Indagini in corso per stabilire le ragioni della morte.

"Alle 14.00 a Marina di Varcaturo,Giugliano in Campania al confine tra la spiaggia libera di Giugliano ed il Lido Varca d'oro lato Giugliano é stato avvistato un corpo di donna galleggiante in mare. Nonostante l 'intervento del personale di salvataggio del Lido Varca d'oro,dei medici e dell ambulanza, purtroppo non siamo riusciti ad evitare il decesso. Non essendo cliente del nostro Lido e non avendo con sè i documenti non siamo riusciti ad identificare la vittima. Sono giunti sul posto Capitaneria di Porto e Polizia di stato per le attivita di rito", aveva scritto in una nota ufficiale ieri, Salvatore Trinchillo, il gestore del lido in cui è stata ritrovata la vittima.