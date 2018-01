Napoli, trovato un cadavere nei giardini del Molosiglio

Un cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina a Napoli, all'interno dei giardini del Molosiglio, in via Acton. La notizia è riportata da il Mattino. Si tratta con ogni probabilità di un clochard, abituale frequentatore dei giardini pubblici della zona. L'uomo è morto per cause naturali. Al momento gli agenti del commissariato San Ferdinando, intervenuti sul posto, sono al lavoro per identificare l'uomo.



Aggiornamento: il corpo sarebbe di un 58enne molto noto in zona, un uomo che viveva di elemosina.



Poco più di un mese fa è stato siglato dall'assessorato al Welfare del Comune di Napoli l'accordo per l'accoglienza dei senza fissa dimora.