Sgomento alla Rotonda Diaz, trovato un cadavere in mare

Trovato alla Rotonda Diaz il cadavere di una persona anziana intorno alle ore 20.00. Sul posto sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto e quelli della polizia di Stato.

A dare l'allarme per la presenza del corpo senza vita in mare sono stati i passanti.

I medici intervenuti non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Non sono state ancora stabilite le cause della morte e l'identità della persona deceduta.