"C'è un cadavere in mare": ritrovamento shock nel Golfo di Napoli

Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare alle ore 10:30, all’altezza del porto del Granatello di Portici, come segnala il consigliere regionale Borrelli. Il corpo senza vita è stato individuato durante la navigazione verso Ercolano per una immersione di addestramento, svolta dal nucleo subacqueo protezione civile Centro S.Erasmo.

I volontari sono stati autorizzati dalla guardia costiera a trasportare la salma sul mezzo della protezione civile al molo. Sul posto sono arrivate la guardia costiera di Portici e polizia di stato. Il cadavere, non ancora identificato, era in avanzato stato di decomposizione.