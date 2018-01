Tragedia a Gragnano: giovane trovato impiccato ad un albero

Tragedia nel giardino di un hotel di Gragnano, nel napoletano. Un giovane di 29 anni, operaio che lavorava saltuariamente all'interno della struttura, è stato infatti trovato impiccato ad un albero.

A trovarsi davanti all'agghiacciante scena - come racconta Metropolis - è stata domenica mattina un'addetta alle pulizie dell'albergo. La donna ha lanciato subito l'allarme, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Gli inquirenti indagano per capire le motivazioni del gesto estremo del 29enne.