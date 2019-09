Trovato un cadavere in un capannone abbandonato dell'ex Sofer

Ritrovamento shock tra Pozzuoli ed Arco Felice, in via Fasano, di un cadavere in stato avanzato di decomposizione, all’interno di uno dei capannoni abbandonati dell’ex stabilimento Sofer.

Indagini in corso per risalire all'identità della vittima. Si sa solo, al momento, che si tratta di un uomo dalla pelle scura. Sul posto carabinieri e medici legali.