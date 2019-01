Macabro ritrovamento a Ischia: in un appartemento il corpo senza vita di una donna

È giallo a Ischia, dove un cadavere è stato ritrovato stamane in una appartamento di Serrara Fontana.

Il corpo appartiene ad una donna, tra i quaranta e i cinquant'anni.

Ad avvertire i carabinieri, poi giunti sul posto per i rilievi, sono state alcune persone.

Non è ancora nota l'identità della vittima, né le cause della morte.

Sono in corso accertamenti: la salma della donna è stata trasportata al II Policlinico di Napoli, con ogni probabilità in attesa dell'esame autoptico.