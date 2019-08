Donna trovata senza vita in casa: era morta da giorni

Una donna, M.P. è stata trovata senza vita in casa, in via Campegna a Fuorigrotta. La morte potrebbe averla colta già quattro giorni fa, mentre era seduta sul divano del proprio appartamento, secondo le prime indagini sul cadavere, visto che il corpo, anche complice il caldo, era in uno stato avanzato di decomposizione.

La donna viveva da sola. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Polizia San Paolo.