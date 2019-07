Boscoreale, cadavere di un 40enne nella stazione della Circum

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella serata di ieri nella stazione della Circumvesuviana di Cangiani, a Boscoreale. Si tratta - secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano - di un quarantenne, originiario dell'est Europa ma residente in zona. La prima ricostruzione porta a ipotizzare un malore, che sarebbe stato fulminante: quando è scattato l'allarme sarebbe già stato troppo tardi per l'uomo. Sul posto i carabinieri e personale del 118 che non ha potuto far altro che appurare il decesso.

