Boscoreale, un cadavere in un campo di nocciole: indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo presumibilmente tra i 35 e i 40 anni è stato rinvenuto ieri a Boscoreale, al confine con Terzigno, in un fondo agricolo coltivato a nocciole. Secondo la prima ricostruzione si tratterebbe di un cittadino straniero, ucciso probabilmente in modo brutale: sono evidenti gli ematomi sul volto, come riporta Metropolis. L'uomo non aveva documenti e l'identificazione è ancora in corso. Sul posto i carabinieri di Torre Annunziata e di Boscoreale. Al momento non si esclude alcuna pista: potrebbe essere un regolamento di conti o una banale lite sfociata in una tragedia.