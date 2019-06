Boscoreale, è di un quarantenne di Ottaviano il cadavere ritrovato in campagna

E' stato identificato il cadavere ritrovato ieri nelle campagne tra Boscoreale e Poggiomarino. Si tratta di un 40enne di Ottaviano, scomparso sabato scorso, per ritrovare il quale i familiari avevano presentato una denuncia. Le generalità della vittima non sono ancora state diffuse, come riporta il Fatto Quotidiano. L'uomo è stato ritrovato nella serata di lunedì in un campo coltivato a nocciole, a Boscoreale.

I carabinieri di Torre Annunziata, che indagano sull'accaduto, ipotizzano un omicidio: l'uomo è stato ritrovato con grossi ematomi al volto.