Giallo a Casoria: cadavere sui binari dell'Alta Velocità

Macabro ritrovamento a Casoria. Un cadavere è stato identificato nei pressi dei binari delle Ferrovie dello Stato: non sono ancora state rese note le generalità.

A darne l'ufficialità è Trenitalia. "Dalle 8.50 traffico ferroviario rallentato sulle linee AV Napoli – Roma/Salerno per il rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari all’altezza di Casoria. Ritardi fino a 30 minuti per i treni in viaggio": questo il comunicato del sito della Rete Ferroviaria Italiana.

In corso i rilievi di rito da parte dell’Autorità Giudiziaria. Intono alle 11.30 un aggiornamento della stessa Rti ha sottolineato ritardi fino a 60 minuti.