Omicidio Scampia, cadavere trovato nel cofano di un'auto: il nome della vittima

Da tre giorni i familiari non avevano più notizie di Domenico Gargiulo e ne avevano denunciato la scomparsa. Fino al ritrovamento di oggi, nel tardo pomeriggio in via Oliviero Zuccarini a Scampia, del cadavere del 29enne nel bagagliaio di un'automobile parcheggiata, una Ford C Max rubata.

Omicidio Lino Romano

Il corpo senza vita del giovane (detto ‘Sicc e penniell’), residente nelle Case Celesti, era avvolto in un lenzuolo. Il giovane aveva precedenti per droga. Sette anni fa sfuggì all'agguato nel quale rimase ucciso Lino Romano, vittima innocente della camorra, durante la terza faida. Sul caso indaga la DDA. Potrebbe esserci un legame tra l'omicidio di Gargiulo e quello di Gennaro Sorrentino, avvenuto ieri sull'asse mediano.

Secondo omicidio in due giorni

Gennaro Sorrentino, classe 1969, di Scampia, già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso ieri a colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto. La circolazione in direzione di Napoli è stata interrotta per alcune ore.