In via Altair a Secondigliano è stato trovato il cadavere di Francesco Climeni, 55 anni, in una Smart. Sul posto sono stati trovati anche cinque bossoli.

Sul caso indaga la polizia, avvisata da un passante che ha notato il cadavere nella vettura.

Non viene esclusa nessuna ipotesi al momento sull'omicidio del pregiudicato.