Tragedia della disperazione ad Avellino: muore di freddo un 43enne

E' stato trovato all'interno del Mercatone di Avellino in via Quattrograne, il corpo senza vita di Angelo Lanzaro, 43enne senza fissa dimora, originario di Visciano in provincia di Napoli. A segnalare la presenza del cadavere alle forze dell'ordine un amico, che condivideva con il 43enne l'alcova.

L'uomo viveva da un anno nel Mercatone, diventato un rifugio per i senza tetto. A causare la morte di Lanzaro il freddo che si è abbattuto sull'Irpinia. Lascia moglie e figli che vivono attualmente a Visciano.

La Procura della Repubblica nominerà un medico legale per stabilire le cause della morte dl 43enne.

