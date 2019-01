Cadavere in via Sant'Antonio Abate: è una donna di 55 anni

Il cadavere di una donna di 55 anni è stato trovato questa mattina in via Sant'Antonio Abate, tra via Foria e Castel Capuano. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche agenti della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, sul corpo della donna non ci sarebbero tracce di violenza. La 55enne - di nazionalità straniera - si sarebbe recata nel Borgo Sant'Antonio Abate per fare delle compere e sarebbe morta per un sopraggiunto malore.