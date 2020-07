Defeca davanti alla stazione di Napoli in pieno giorno

Il degrado regna sovrano in alcuni quartieri di Napoli è inutile nasconderlo. L'immagine di una persona, che avrà potuto avere mille problemi nel trovare un bagno a disposizione, non può però far distogliere l'attenzione dalla scena di degrado che coloro che passeggiavano nei pressi della stazione Garibaldi, si sono ritrovati davanti.

"Nel frattempo, a Piazza Garibaldi, un uomo è intento a defecare vicino al cancelletto, nei pressi dell'ingresso che porta alle scale mobili della stazione", è il post pubblicato dalla pagina Facebook "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", poche ore fa.