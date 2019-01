Anm, torna in esercizio la linea C96

Anm comunica che da giovedì 24 gennaio torna in esercizio la linea bus C96.

Questo il percorso: via Pazzigno, corso San Giovanni a Teduccio, viale 2 Giugno, via Domenico Atripaldi, via Bernardo Quaranta, via Villa Bisignano, corso Sirena, via Mastellone, via Chiaromonte, cavalcavia Ponticelli, via Chiaromonte, sottopasso Repubbliche Marinare, viale 2 Giugno, corso IV Novembre, corso Bruno Buozzi, via Nicola Stigliola, via Repubbliche Marinare, via Domenico Atripaldi, viale 2 Giugno, corso San Giovanni a Teduccio e via Pazzigno.