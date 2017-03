"C'è Posta per Te", da Napoli un lavoro e un'auto per Cristian Badalementi

Cristian Badalementi, protagonista di una puntata di “C’è posta per te” ha commosso con la sua storia l’Italia intera ed il popolo del web che si è schierato subito al suo fianco con frasi di incoraggiamento. C’è qualcuno però che lo ha fatto concretamente e Ciro da domani potrà contare su un sostegno. “La Forza delle Donne”, associazione di Napoli presieduta da Elisa Russo, entrata in contatto con Cristian, gli ha trovato un lavoro in Sicilia e gli donerà un’auto. Cristian è arrivato in trasmissione con Lucy, una ragazza di 18 anni, che, al momento della registrazione, aspettava un bimbo. Il bimbo è nato ed ora ha 4 mesi. La sua storia ha commosso tutti e la sua foto ha campeggiato per giorni sui social network accanto a quella della mamma che in trasmissione si era prima rifiutata di aprire la busta e poi ha acconsentito ad un inizio di rapporto con il figlio.

Napoli ha mostrato subito il suo cuore grande. «La forza delle Donne non nasce solo per seguire i casi di violenza sulle donne con un’equipe di avvocati, psicologi, ginecologi e con lezioni di MGA – racconta Elisa Russo – Tutti i casi in cui c’è bisogno di un sostegno concreto noi ci siamo. Sono mamma di tre ragazzi e non potevo girarmi dall’altra parte. Ho pensato a cosa potesse servire nell’immediato a un ragazzo di 18 anni, appena diventato papà di Ivan. Un lavoro e un’auto è ciò che ho potuto fare subito e l’dea non è tutta mia. Accanto a me in questa decisione, i miei figli Ciro, Alessandro e Roberto e un amico, Ciro Barone». Cristian Badalementi domani mattina alle 11.30 ritirerà la sua nuova auto nel salone Auto Uno Srl di via Antiniana, 34, prolungamento di via Scarfoglio a Napoli.