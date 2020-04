Scappò ai carabinieri mentre prendeva una busta piena di droga: rintracciato

A Melito la Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Marano di Napoli ha arrestato per detenzione a fini di spaccio, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Napoli Nord, un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, residente nel Rione popolare “219”, il 16 aprile era sfuggito alla cattura durante un controllo nell’ambito dei servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. In quell’occasione era finito in manette il complice. Il 47enne stava ricevendo una busta piena di droga. La consegna non avvenne grazie all’intervento dei carabinieri.



I militari, nonostante fosse riuscito a scappare, sono riusciti ad identificarlo e, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord, hanno ricostruito l’esatta dinamica degli eventi. L’arrestato è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Invece i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 36enne di origini algerine già noto alle forze dell'ordine - in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli. Il 36enne è stato sorpreso all’interno di un *ricovero per senza tetto*: notata la pattuglia ha provato a fuggire ma è stato immediatamente bloccato.



Da una verifica in banca dati è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina impropria ed evasione. Il 22 marzo scorso aveva rapinato un connazionale ed era stato fermato da agenti della Questura di Napoli. Fuggito dagli uffici, il 36enne è stato arrestato dai carabinieri e tradotto al carcere di Poggioreale.

