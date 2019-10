Trasporti, variazioni ai bus per l'evento Spaccanapoli: l'avviso di Anm

ANM informa che domenica 3 novembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 circa, per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva XXXVII Spaccanapoli, sarà attivo un particolare dispositivo di traffico che riguarda diverse strade del centro cittadino.

Limitatamente alla fascia oraria di svolgimento dell'evento, sono previste variazioni ai percorsi delle Linee BUS 128 - 139 - 151 - 154 - 168 - 178 - 182 - 184 - 201 - 202 - 604 - R2 in base all'evolversi della manifestazione e della progressiva chiusura/riapertura al traffico delle strade interessate.

La linea cimiteriale 584, proveniente da via S. Maria del Pianto, limiterà il percorso in via Broggia per l’intera durata dell’interdizione al transito di piazza Dante.